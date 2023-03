Grünen-Parteizentrale in Berlin-Mitte beschmiert Zwei Klimaaktivisten müssen vor Gericht

Zwei Klimaaktivisten der „Letzten Generation“, die vor einem halben Jahr die Grünen-Parteizentrale mit Farbe besprüht haben, müssen sich wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten. Gegen eine 27-Jährige und einen 31-Jährigen sei Anklage erhoben worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Die beiden sollen am 2. November Feuerlöscher mit Farbe befüllt und aus diesen wie auch direkt aus Farbeimern die Fassade der Geschäftsstelle in Berlin-Mitte auf mehreren Quadratmetern besprüht haben. Der so entstandene Schaden beläuft sich laut Staatsanwaltschaft auf schätzungsweise 20.000 Euro. 3000 Euro habe eine Fassadenreinigung gekostet.

Danach sollen sich die beiden Aktivisten mittels Sekundenklebers an der Hauswand festgeklebt haben. Laut Staatsanwaltschaft habe es einige Zeit in Anspruch genommen, „bis Polizeibeamte sie von dieser wieder lösen konnten“. (Tsp)

