Guter Zweck am Kranzler-Eck Berliner Charity-Weihnachtsmarkt noch bis Sonntag

Die Frau im schwarzen Wintermantel nimmt einen verschlossenen Glasbehälter mit beigen und dunkelbraunen Körnern aus einem Regal, streckt ihn prüfend stärker ins Licht und und fragt: „Was ist das?“ – „Das ist eine Backmischung mit Orangenkrokant“, antwortet Verkäuferin Nadja Meyer. Okay, gekauft, die „Arche Engel“, eine ehrenamtliche Organisation, die sozial benachteiligte Kinder unterstützt, hat wieder ein paar Euro für einen guten Zweck eingenommen.

Ein paar Meter weiter verkauft Galina Raab eine schöne Figur aus Ton, die man an den Weihnachtsbaum hängen kann. Der „Künstlerverein Brieselang“ kann sich damit über eine finanzielle Unterstützung freuen. Willkommen am Kranzler-Eck in Berlin am Ku’damm, willkommen auf dem Charity-Weihnachtsmarkt. Sieben Zelte nur, aber der Erlös, der hier erzielt wird, fließt ausschließlich in wohltätige Projekte.

Das Deutsche Rote Kreuz benötigt Geld für den Wärmebus, das Globe Theater leitet die Einnahmen an den Freundeskreis „Globe Ensemble Berlin“ weiter. Auch der Tagesspiegel ist vor Ort. Er bietet Probeabos an und legt zu jedem Kaufabschluss Geld für die Tagesspiegel-Spendenaktion „Menschen helfen!“ dazu. Ausgewählte Projekte der Spendenaktion werden wir vom 12. bis 23. Dezember in der Spendenserie vorstellen.

Zudem gibt es beim Charity-Weihnachtsmarkt eine Eisbahn mit Schlittschuhverleih, beides ist kostenlos. Der Markt ist noch bis Sonntag, 4. Dezember, jeweils von 13 bis 20 Uhr, geöffnet. Die Eisbahn ist geöffnet bis 23. Dezember, jeweils von Donnerstag bis Samstag von 13 bis 20 Uhr und an verkaufsoffenen Sonntagen von 14 bis 19 Uhr.

