Gutes Eis, schlechtes Eis Die unterschätzte Gefahr beim Betreten zugefrorener Gewässer in Berlin

Es ist eiskalt am 13. Februar 2021 in Berlin. Über dem Weißen See im Norden Berlins kreist in geringer Höhe ein Helikopter. Die Rotorblätter des Hubschraubers wirbeln Schnee und Eis auf. Verschreckt flüchten Kinder und Erwachsene von der Eisfläche des kleinen Gewässers.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden