„Haben in Berlin Luxusprobleme“ Flüchtlingskoordinator sieht ausreichend Platz für weitere Unterkünfte

Berlins Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten, Albrecht Broemme, hält das Potenzial für den Bau von Unterkünften für Geflüchtete in der Stadt für längst nicht ausgeschöpft. „Wir haben in Berlin durchaus noch Luxusprobleme“, sagte Broemme dem Tagesspiegel. So gebe es in der Stadt „durchaus manche Ressourcen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht genutzt werden“.

Zum Beispiel die ehemalige Lungenklinik Heckeshorn

Als Beispiel nannte Broemme leerstehende Bürogebäude etwa in Marienfelde oder die ehemalige Lungenklinik Heckeshorn in Steglitz-Zehlendorf. Seit Jahren drängt der Senat darauf, in der leerstehenden Klinik im Ortsteil Wannsee bis zu 500 zusätzliche Geflüchtete unterzubringen. Bereits jetzt sind dort Wohnplätze für 230 Menschen eingerichtet. Der Bezirk und auch CDU-Fraktionschef Dirk Stettner sind dagegen, zudem gibt es Naturschutzbedenken.

„Wir können Naturschutz nicht mit Füßen treten, nur weil dort Flüchtlinge untergebracht werden sollen“, sagt auch Broemme. Warum landeseigene Liegenschaften wie die Klinik oder auch das ICC ungenutzt „herumstehen“, statt sie für die Unterbringung Schutzsuchender zu nutzen, will ihm aber dennoch nicht in den Kopf.

Am Güterbahnhof Halensee könnte ein Containerdorf entstehen

An anderer Stelle – auf dem Gelände des Güterbahnhofs Halensee – könnte sich Broemme zufolge dagegen schon bald etwas tun. Seiner Aussage zufolge wird aktuell der Bau von Containern für Geflüchtete auf der Freifläche geprüft, der Bezirk sei bereits darüber informiert. Zwar sei die Menge der dort unterzubringenden Menschen noch unklar, bis zu 1000 könnten es maximal aber sein, erklärt Broemme. Die für den Bau der Unterkunft benötigten Materialien könnten praktischerweise per Bahn geliefert werden, ergänzt er.

Die Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Flughafen Tegel soll bis zum Jahresende um weitere 1000 Plätze erweitert werden. © dpa/Carsten Koall

Trotz bestehender Potenziale: Die Suche nach Flächen oder Bestandsgebäuden für neue Unterkünfte ist mühselig, resümiert der Ex-Feuerwehrchef, der den Posten Ende November übernommen hatte. „Jede Option, die auch nur irgendwie infrage kommt, wird geprüft“, erklärt Broemme und berichtet über den großen Aufwand bei der Anbahnung neuer Standorte. Zwar spricht er keinem der zwölf Bezirke den Willen ab, Geflüchtete aufzunehmen. Nicht selten scheiterten Pläne aber auch an den Gegebenheiten vor Ort.

Wenn gesagt wird, der Denkmalschutz verhindert dieses und jenes, dann muss mit dem Denkmalschutz geredet werden. Alfred Broemme, Koordinator für Flüchtlingsangelegenheiten

„Manchmal entstehen Ideen im Senat oder bei der Berliner Immobilienmanagement, die sich später als Rohrkrepierer herausstellen und man deshalb sein lässt“, erklärt Broemme. An einigen Stellen werde zu wenig miteinander geredet, kritisiert Broemme. „Wenn gesagt wird, der Denkmalschutz verhindert dieses und jenes, dann muss mit dem Denkmalschutz geredet werden.“ Verbotsargumente wie Natur-, Brand- und Denkmalschutz dienten mitunter als „Monstranz, um etwas zu verhindern“, erklärte Broemme.

Denkmalschutz sollte kein Hindernis sein

Zuletzt hatte Mark Seibert, Präsident des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, mit drastischen Worten vor weiteren Engpässen bei der Unterbringung von Geflüchteten gewarnt. „Wenn ich nicht riskieren will, dass ankommende Menschen obdachlos werden, dann muss ich jetzt etwas tun. Wir sind permanent auf der Suche, verhandeln die ganze Zeit mit den Eigentümern möglicher Grundstücke oder Immobilien“, erklärte Seibert dem Tagesspiegel.

Tatsächlich hatte der Senat erst im März den Bau von 16 sogenannten Wohncontaineranlagen beschlossen. Mit ihrer Hilfe sollen in den kommenden Monaten rund 6000 zusätzliche Plätze geschaffen werden.

Hinzu kommen rund 3800 Plätze, die in den kommenden beiden Jahren durch die Anmietung dreier Großunterkünfte geschaffen werden sollen. Jeder zusätzliche Platz sei dazu geeignet, die Situation in den seit Jahren bestehenden „unzumutbaren Unterbringungen“ in den Notunterkünften auf den beiden ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof zu verbessern, erklärte Seibert.