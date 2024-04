Haftbefehl gegen ihn lag schon vor 25-Jähriger zeigt im Berliner Monbijoupark Hitlergruß und beleidigt Menschen

Am Montagnachmittag hat nach Auskunft der Polizei ein 25-Jähriger im Monbijoupark in Berlin-Mitte den Hitlergruß gezeigt und mehrere Menschen beleidigt. Das geht aus einer Mitteilung der Behörde am Dienstag hervor.

Ein Picknicker alarmierte gegen 17 Uhr die Polizei, da er und seine Gruppe von dem Mann drangsaliert wurde. Wenig später stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte wegen eines offenen Haftbefehls in Brandenburg gesucht wurde. Auch in diesem Fall wurde der Verdächtige mit einer rassistischen Beleidigung auffällig. Das teilte eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel mit.

Der Tatverdächtige wurde direkt in Polizeigewahrsam genommen. Wann der Befehl vollstreckt wird, ist bislang unklar.