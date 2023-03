Halber Eintritt für Berliner Vom Fernsehturm Richtung Osten schauen

Hand aufs Herz: Waren Sie schonmal auf dem Fernsehturm? Ja, aber das letzte Mal vor 20 Jahren? Die Marketingfachleute von „Visit Berlin“ locken Berliner gerade mit halbem Eintritt für Fernsehturm, Tierpark und Co. Gute Gelegenheit, den Kindern ihre Stadt mal von oben zu zeigen.

So fahren wir an einem Nachmittag unter der Woche also recht spontan zum Alex. Dank „Erlebe Deine Stadt“ kostete uns drei der Eintritt „nur“ 25 Euro – statt 50. Doch spätestens im Foyer ist jede Urlaubsillusion verflogen, wir finden uns auf vertrautem Berliner Terrain wieder: In der folgenden Viertelstunde befassen sich sieben verschiedene Mitarbeiter mit unseren Tickets.

Dem ersten ist „Erlebe deine Stadt“ kein Begriff, der zweite kann nicht fassen, dass kein Zeitfenster angegeben ist, die dritte schickt uns hoch ans Drehkreuz, die vierte zurück zur Kasse, dort schreibt der fünfte eine Mailadresse auf einen Zettel und will die Tickets weitergeleitet haben, damit die sechste sie ausdrucken kann, woraufhin uns der siebente feierlich drei Papiertickets überreicht.

Kurz darauf stehen wir also wirklich im Fahrstuhl. Von dessen gläsernem Dach, immerhin auch schon knapp zehn Jahre alt, wusste ich noch gar nichts und fühle mich beim Hochfahren wie in einem Flugsimulator. Die abgedunkelte Kabine wirkt beklemmend, das große Kind hat ein bisschen Angst – und atmet erleichtert auf, als nach 40 Sekunden die Tür zur Aussichtsetage aufgeht.

Alle wollen in den Westen

Viel geändert hat sich am Alex nicht: Alle wollen in den Westen. Wir befinden uns in 203 Metern Höhe, französische Schulklassen und ältere süddeutsche Pärchen auf Wochenendbesuch drängeln sich in den Abschnitten Süd-West, West und West-Nord. Sie zeigen auf Brandenburger Tor, machen Selfies vor dem von hier oben noch viel scheußlicheren Schloss, erblinzeln den Reichstag. Sieht nicht nach Vergnügen aus, gegen die Sonne und durch die milchigen Scheiben.

Die Ostseite hingegen haben wir fast ganz für uns, die Sicht ist eins a, schön mit Sonne von hinten. Die Stätten ihres Alltags begeistern die Kinder naturgemäß mehr als die Sehenswürdigkeiten auf der anderen Seite. Wir finden unser Haus, das von Oma und Opa, die Schule, das Planetarium, den Mauerpark, erahnen die Kita.

Die Rabattaktion läuft noch bis zum 2. April (Infos hier). Als nächstes gehen wir in den Tierpark – aber mit ausgedruckten Tickets.

