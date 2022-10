Tipps für Halloween in Berlin Horrorshow mit Kürbissen und Kirchturm

Es ist wieder so weit, Halloween steht bevor, ein Feiertag der in Berlin eigentlich keiner ist und trotzdem von Jahr zu Jahr an Popularität gewinnt. Viele glauben, Halloween sei einer dieser Importe aus den Vereinigten Staaten. Doch der Tag hat eine lange Tradition auch in Europa – er geht auf einen vorchristlichen Brauch der keltischen Iren zurück.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden