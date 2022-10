Halloween in Berlin Viel Nebel sorgt für Gruselstimmung

Von kleinen Vampiren, Hexen oder Zombies heißt es am Montagabend an der ein oder anderen Wohnungstür wieder: „Gib Süßes, oder es gibt Saures!“ Das Wetter spielt in diesem Jahr gut mit: Dichter Nebel liegt über Teilen Berlins und sorgt für besonders gruselige Stimmung an Halloween.

Bis Dienstagmorgen soll in Berlin und Brandenburg Informationen des Deutschen Wetterdienstes zufolge der Nebel gebietsweise bleiben, vor allem zwischen Prignitz und Uckermark sowie dem Havelland, Fläming und Berliner Raum. Mancherorts soll sich die Sichtweite auf unter 150 Meter beschränken.

Einige Berliner:innen nehmen nicht nur des Nebels wegen den 31. Oktober sehr ernst: Familie Breschinski aus Rudow hat drei Tage lang ein unheimliches Arrangement aus Gräbern, Skeletten und Geistern in ihrem Garten in der Zittauer Straße aufgebaut. All ihr Grusel-Equipment hätten sie über Jahre gesammelt, erzählt die Familie dem Tagesspiegel. Ihnen ist es ein Vergnügen, den Kindern eine Freude zu machen.

Im Garten von Christiane, Michael und Larissa Breschinski kann man schon mal Gänsehaut bekommen. © Annette Kögel

Nach einer Yougov-Umfrage von Mitte Oktober ist das Fest jedoch nur für 18 Prozent der Erwachsenen in Deutschland irgendwie von Bedeutung, der Rest kann eigentlich nichts damit anfangen. 21 Prozent der Befragten wollten immerhin Süßigkeiten für Kinder einkaufen. (Tsp, dpa)

