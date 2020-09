Mit großen Armbewegungen und Kelle winkt ein Polizist den Lkw an den Straßenrand. Er klettert in das Führerhaus und sagt: "Keine Angst, ich möchte mich nur kurz mit Ihnen unterhalten." Der Lkw-Fahrer sei zu schnell abgebogen. Er hätte dabei nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen.

Rechtsabbiegende Lastwagen gehören zu den größten Gefahren für Fahrradfahrende auf Berlins Straßen. Im Rahmen einer Kampagne für mehr Verkehrssicherheit haben am Montag 18 Polizisten an der Kreuzung unter der Mehringbrücke in Kreuzberg Lkw, Autos und Fahrradfahrer angehalten und auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht. In diesem Jahr sind nach Angaben der Polizei 40 Menschen auf Berlins Straßen gestorben. Davon waren 14 Fahrradfahrer.

In einer Online-Umfrage hatten Berliner sich für diese große Straßenkreuzung stichpunktartige Kontrollen gewünscht, erklärt Frank Schattling, Chef der Verkehrspolizei. "Uns geht es auch darum, dem alltäglichen Empfinden der Bürger nachzugehen", sagt er. Statistisch seien bei Unfällen mit Fahrradfahrern etwa zu 50 Prozent auch die Radfahrer schuld.

Ein junger Radfahrer im weißen Hemd wirft einen kurzen Blick auf sein Handy, als er über die Kreuzung fährt. Er wird rausgewunken und muss 55 Euro Bußgeld bezahlen.

"Wir machen hier ein bisschen Prävention und ein bisschen Repression", sagt ein Polizist und hält einen E-Scooter an, der entgegen der Fahrtrichtung fährt. Auch Fahrradfahrer, die über eine rote Ampel fahren oder laut Musik hören, werden aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizisten warten auf die nächste Ampelphase und zu schnelle Rechtsabbieger. Foto: Felicia Klinger

Für etwa zehn Minuten rauschen die Autos fehlerfrei über den Mehringdamm. Eine kurze Pause für die Polizisten. Bis ein Sattelschlepper mit viel Schwung um die Ecke biegt.

Der Fahrer des Lkw spricht kaum Deutsch. Ein Polizist versucht, pantomimisch die vorgegebene Schrittgeschwindigkeit zu erklären. "So, jetzt können Sie weiterfahren", sagt er. Auch dieser Fahrer kommt, wie die meisten während dieser zweistündigen Kontrolle, mit einer Rüge davon.