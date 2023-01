„Härtere Linie bei Angriffen auf Einsatzkräfte“ Berliner Innensenatorin fordert Gefängnisstrafen für Silvester-Randalierer

Frau Spranger, für die Organisation der Wiederholungswahl haben Sie Verantwortung übernommen. Sind Sie schon in Wahlkampfstimmung?

Die Sicherheit in Berlin steht bei mir im Vordergrund und dafür gibt es genug zu tun. Davon abgesehen, habe ich schon viele Wahlkämpfe mitgemacht. Ich möchte, muss und werde mich auf meine Aufgaben konzentrieren, darauf können sich alle in der Hauptstadt verlassen. Die Sicherheit der Menschen in Berlin ist und bleibt eines der wichtigsten Themen.

