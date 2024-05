Hässlich? Aber nicht doch! Warum ich Berlins Neubauten schön finde

Dieser Beitrag ist ein Bekenntnis: Ich finde Berlins Neubauten schön. Ja, auch die grauen Klötze, also die sogenannten Rasterbauten, die in meinen Augen gar nicht oft genug oder hoch genug aus dem Boden sprießen. Dass ich mit dieser Meinung ziemlich allein dastehe, ist mir klar. Alle paar Jahre wird – meist auf hohem literarischem Niveau – über Berlins neue Hässlichkeit geklagt.

So nannte „Der Spiegel“ die Stadt schon vor zehn Jahren ein „hingewürfeltes Unglück“, gar ein „Nichts von spätkapitalistischer Tristesse“ – und sprach dabei von einem „maßlosen Masochismus“ der Stadtplaner. Fünf Jahre später fand die „Welt“ in alter Springer-Manier drastische Worte: „Ernüchternd, nackt und grobschlächtig“ sei Berlins neue Architektur. Und auch die eigene Heimat sozusagen, also der Tagesspiegel, bezeichnete sie mal als „ästhetisches Ärgernis“.

Kann das aber die ganze Wahrheit sein? Berlin sieht einfach scheußlich aus und ich bin dafür blind? Ein Anruf bei Nikolaus Bernau, Architekt und Kunsthistoriker, soll mehr Klarheit bringen. Er sieht den Streit über die Äußerlichkeiten der Hauptstadt entspannt. „Diese Debatte führen wir in Berlin seit der Kaiserzeit“, sagt er.

Damals ging es etwa um die „Mietskasernen“, fünfstöckige Wohnhäuser, die von privaten Investoren nach standardisierten Plänen gebaut wurden. Die Kritik daran klang ähnlich zu heute. Doch heute seien jene Häuser heiß begehrt, es wohne sich dort mittlerweile „traumhaft schön“, attestiert Bernau.

Wie „amerikanisch“ soll Berlin werden?

Den Kern der Debatte um Berlins Aussehen sieht der Architekturhistoriker woanders: in der Suche nach einem Vorbild. Genauer: Soll sich Berlin eher transatlantisch orientieren oder woanders sein architektonisches Glück suchen? Der Stadt wird immer wieder vorgeworfen, mit ihren Quadern aus Glas und Beton bar jeder Individualität dazustehen. Diese vermeintliche Charakterlosigkeit sei oft ein Codewort für „US-amerikanisch“, sagt Bernau. Die Kritiker assoziierten damit meist ein kahles und kaltes Stadtbild, von merkantilen Interessen geprägt.

Diese Sichtweise kann ich zwar nachvollziehen. Persönlich empfinde ich aber das Gegenteil. So zu bauen, dass sich möglichst viele Menschen den Platz teilen und jeder dafür Zugeständnisse macht, klingt nicht sonderlich merkantil. Vielmehr deutet es auf eine sozial geprägte Intention – und das allein lässt die Gebäude schön erscheinen.

Oder bin ich die Ausnahme? Einer der zahlreichen Kommentare, die ich im Internet las, lautete: „Berlin fehlt es an ansehnlichen zeitgemäßen Gebäuden.“ Ein anderer: „Wann haben sich die kreativen Eliten so sehr von der Mehrheit der Bevölkerung entfernt?“

Bernau sieht das anders. Erstens lasse sich ein derartiger, vermeintlich populärer Geschmack schwer ausmachen. „Wer soll bestimmen, was ein ansehnliches Gebäude ist?“ Zweitens könnten es sich Architekten nicht erlauben, sich von den Menschen, für die sie Häuser bauen, zu weit zu entfernen. Sie müssten sich abstimmen mit dem Auftraggeber und den Baubehörden – und dabei nach diversen Gesetzen handeln.

Und sie müssten das Einvernehmen der Nachbarn einholen. Das Baurecht sieht vor, dass das geplante Haus auch von Baustil und Größe her in seine Umgebung passen soll. Täten die Bauherren das nicht, klagten die Nachbarn gern. Das Fazit: „Nur wenige Architekturbüros sind dabei so stark und so reich, dass sie gegen die öffentliche Meinung arbeiten können.“

Was ist schön?

Drittens aber, und vielleicht am wichtigsten: Der Geschmack ändert sich mit der Zeit. Ein Beispiel ist das, was Fachleute unter Brutalismus verstehen: Gebäude aus rohem Beton, deren Strukturen in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit belassen wurden. In den 1960ern bis Anfang der 1980er-Jahre entstanden, galten sie in der Zeit danach für viele Menschen als eine der größten Bausünden der Nachkriegszeit. Seit einigen Jahren erfährt der Baustil aber eine Rehabilitierung.

„Genau ein solches Beispiel zeigt, dass Politik auch etwas mit Interessen zu tun hat“, sagt Bernau. Was als schützenswert erscheine, sei stark generationenabhängig. Das Schema: Die Enkelkinder begeisterten sich für die Architektur, die von ihren Großeltern erschaffen wurde – auf den ersten Blick, damit ein Stück Geschichte erhalten bleibt. In Wahrheit aber, meint Bernau, wolle eine Generation ihre eigene Jugendzeit bewahren, in diesem Fall, indem sie die urbane Landschaft schützt, mit der sie einst aufwuchs.

Diese Erklärung leuchtet mir auch ein. Als Kind der 1980er bin ich in Bukarest aufgewachsen, der Hauptstadt Rumäniens, damals ein sozialistisches Bruderland der DDR. Bis heute mag ich jegliche Plattenbauten.

Überraschenderweise zeigt Architekturkritiker Bernau Verständnis – zumindest mit Blick auf die Außenbezirke, also auf Ortsteile wie das Märkische Viertel oder die Gropiusstadt. Mit den Plattenbauten sei es oft wie damals mit den Mietskasernen, sagt er. Wo diese standen, nämlich in Prenzlauer Berg, Neukölln, im Wedding und in Moabit, herrschten zunächst desolate Zustände. Das lag aber nicht an den Wohnhäusern, sondern daran, dass die Politik es versäumt hatte, sich um die Mieterinnen und Mieter zu kümmern. Als dies allmählich nachgeholt wurde, besserte sich die Lage zusehends. „Gebäude tragen an den sozialen Verhältnissen keine Schuld“, sagt Bernau.

In seinem Architekturführer schreibt Kunsthistoriker Michael Imhof, Berlins neue Architektur zeichne sich durch ihren Anspruch aus, Geschichte und Gegenwart zu versöhnen. Nicht nur erfüllen Berlins Hochhäuser für mich diesen Anspruch, sondern sie stehen symbolisch für noch einiges mehr: für eine Anerkennung aller Lebensentwürfe und Lebensleistungen, ja sogar für eine Umdeutung zum persönlichen Happy End. Wenn man mich fragt, taugt das Berliner Hochhaus durchaus zum Vorbild. Hochgearbeitet hat es sich in all den Jahren, wortwörtlich, nämlich vom Plattenbau zum Wolkenkratzer.