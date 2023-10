Hauptstadt der prekären Arbeit? In Berlin haben besonders viele Beschäftigte einen befristeten Vertrag

Beschäftigte in Berlin sind deutlich häufiger in befristeten Arbeitsverhältnissen als Beschäftigte anderer Bundesländer. 196.000 abhängig Beschäftigte waren 2022 in Berlin befristet angestellt, das entspricht einem Anteil von 12 Prozent. Nur in Bremen waren es noch mehr, dort lag der Anteil bei 13,2 Prozent. Bundesweit haben im Schnitt 8,7 Prozent der abhängig Beschäftigten einen Arbeitsvertrag mit Befristung.