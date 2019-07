Am künftigen Hauptstadtflughafen BER wird am heutigen Dienstag um 11.30 Uhr das Richtfest für ein weiteres Abfertigungsgebäude gefeiert. Das Terminal 2 entsteht direkt am Hauptterminal. Der Zusatzbau soll in Schönefeld Platz für weitere sechs Millionen Fluggäste im Jahr schaffen.

Die Kosten für das Terminal 2 hatten sich von 100 Millionen Euro auf 200 Millionen Euro verdoppelt.

Am Mittwoch beginnen wichtige Techniktests am BER: Die Wirk-Prinzip-Prüfungen aller sicherheitsrelevanten Systeme, die sicherstellen sollen, dass alle Anlagen einwandfrei funktionieren. Die Vorbereitungen und Vorbesprechungen dazu laufen seit Montag. Zwei Monate sollen die Prüfungen dauern.

„Der Beginn der übergeordneten Wirk-Prinzip-Prüfungen noch im Juli bestätigt unseren Terminplan bis zur Eröffnung des BER im Oktober 2020“, hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup erklärt.

Ursprünglich war die Eröffnung des Airports für den Herbst 2011 geplant gewesen. Baumängel, Technikprobleme und Planungsfehler verzögerten jedoch das Vorhaben. Sechsmal wurde der Eröffnungstermin bereits verschoben. (Tsp/dpa)