„Haushaltschaos“ Opposition kritisiert Berliner Landesregierung für Sparpolitik

Angesichts der zu Wochenbeginn bekannt gewordenen Sparpläne von CDU und SPD hat die Opposition der schwarz-roten Landesregierung eine unseriöse und planlose Haushaltspolitik vorgeworfen.

Der haushaltspolitische Sprecher der Linksfraktion, Steffen Zillich, warf der Koalition „Entscheidungsunfähigkeit“ vor. Sie habe „die halbe Stadt schwindlig gespielt mit ihren halb-öffentlichen Selbstgesprächen“ zum Haushalt, sagte Zillich am Donnerstag im Berliner Abeordnetenhaus. Der Grünen-Haushaltsexperte André Schulze sprach von einem „Haushaltschaos“.

Zwei Milliarden müssen 2025 gestrichen werden

„Seit einem halben Jahr können viele Aufträge nicht ausgeschrieben, Projekte nicht geplant, neue Mitarbeitende nicht eingestellt werden“, sagte der Grünen-Politiker. „Jede Umplanung, jede Neu-Ausschreibungen und jede Anpassung der Baukosten bindet das knappe Personal und kostet das Land Millionen.“

Hintergrund der Debatte ist der Doppelhaushalt des Landes Berlins für die Jahre 2024 und 2025. In beiden Jahren sind rund zwei Milliarden Euro verplant, die nicht ausgegeben werden können. Dies wirkte sich beispielsweise auf soziale Träger aus, die teils nur befristete Geldzusagen für das Jahr 2024 bekamen.

Auf einen Teil der Einsparungen für 2024 – rund 1,2 Milliarden – hatten sich CDU und SPD Mitte April verständigt. Das betraf zum Beispiel Personalkosten und Fördermittel, die absehbar im Laufe des Jahres nicht abgerufen werden. Anfang der Woche wurde die Sparliste für restlichen rund 600 Millionen Euro bekannt. Dabei war jede Senatsverwaltung angewiesen, zwei Prozent ihres Haushalts einzusparen. Das Ergebnis ist über aus kleinteilig. Über 600 Ausgabentitel strich die Koalition zusammen, der größte Sparbetrag lag bei 55 Millionen Euro, der kleinste bei 721 Euro.

Sowohl Linke als auch Grüne kritisierten, dass mit der vorgelegten Liste keine strukturellen Einsparungen verbunden seien, die auch in den kommenden Jahren wirken. „Die wahre Herausforderung, ja vielleicht die Sollbruchstelle dieser Koalition, steht uns allen noch bevor: Die Auflösung der Pauschalen Minderausgaben für 2025 in Höhe von fast zwei Milliarden Euro und die folgende Haushaltsaufstellung“, sagte Schulze.

Berlin kann, Berlin muss, Berlin wird auch mit weniger Geld funktionieren. Stefan Evers (CDU), Finanzsenator von Berlin

Linken-Politiker Zillich sprach von einer „Abbruchkante“, die im Jahr 2026 drohe. In diesem Jahr müssen im Vergleich zum aktuellen Haushalt voraussichtlich mindestens fünf Milliarden Euro eingespart werden und damit mehr als zehn Prozent.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) sprach angesichts dieser Zahlen davon, dass das Land „gewaltigen Aufgaben“ stehe. Die Staatsausgaben müssten, nachdem sie infolge der Corona- und Energiekrise überproportional angewachsen seien, „Schritt für Schritt runter auf ein normales Niveau“, sagte Evers. Die Einsparungen für 2024 sei noch der „leichteste Schritt“ gewesen.

Dennoch soll es bei der Sparliste für 2025 schneller gehen als 2024. Schon bis Mitte Juli will die Koalition festlegen, welches Ressort wie viel im kommenden Jahr streichen muss. Bis Ende Oktober sollen die konkreten Einsparungen feststehen. Auch für die Folgejahre sorge man vor, sagte Evers.

So seien die Verwaltungen angewiesen, ihre Aufgaben zu priorisieren, den Flächenverbrauch und damit die Mietkosten zu reduzieren und zu klären, wie man mit weniger Personal auskommt – dies sei aufgrund des demografischen Wandels ohnehin unabdingbar. „Berlin kann, Berlin muss, Berlin wird auch mit weniger Geld funktionieren“, sagte Evers. „Dafür werden wir buchstäblich jeden Stein im Haushalt umdrehen.“ Dass das keiner merken werde, sei „illusorisch“, aber es sei alles andere als ein Kahlschlag.

Absehbar ist aber bereits, dass auch diese verwaltungsinternen Maßnahmen nicht reichen werden, um ab 2026 einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Die Koalition muss auch an große Ausgabenposten ran. Der SPD-Haushaltspolitiker Torsten Schneider gab in seiner Rede schon mal einen Ausblick, wohin es gehen könnte.

Verkehrs- und Hochschulverträge im Fokus

Der SPD-Politiker nannte die Verkehrsverträge mit der S-Bahn und der BVG sowie die Hochschulverträge als jene Posten, die man sich in jedem Fall anschauen werde. Auch die Zuweisungen an die Bezirke, die in diesem Jahr bei den Einsparungen noch ausgeklammert wurden, schaue man sich an.

Zudem verwies Schneider auf jene Politikfelder, die in den vergangenen Jahren noch stärker angewachsen sind als andere. Das betreffe etwa den Verkehr und die Digitalisierung. „Haushalt hoch, das können viele“, sagte Schneider. „Haushalt runter, sozial gerecht und ausgeglichen, das ist die Königsdisziplin.“