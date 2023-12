Heftiger Streit um die Finanzen in Berlin Bezirke warnen vor „Kahlschlag der sozialen Infrastruktur“

Wenige Tage vor der für Donnerstag geplanten Verabschiedung des Doppelhaushalts 2024/25 schlagen die Bürgermeister aller 12 Berliner Bezirke Alarm. In einem gemeinsam verfassten Schreiben an Abgeordnetenhauspräsidentin Cornelia Seibeld und Finanzsenator Stefan Evers (beide CDU) warnen sie vor „fatalen Folgen“ und einem „Kahlschlag der sozialen Infrastruktur“ in den Bezirken.