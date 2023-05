Heiter und trocken Frühlingshafte Temperaturen und Sonne in Berlin und Brandenburg

Ein warmer Frühlingstag erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Donnerstag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, beginnt der Tag heiter. Später können Wolken aufziehen, regnen soll es aber nicht. Es wird 15 bis 19 Grad warm, in Berlin 17 Grad.

Wolkig, aber trocken erwartet der DWD die Nacht zu Freitag. Die Temperaturen sinken auf acht bis fünf Grad. Am Freitag herrscht ein Mix aus Sonne und Wolken, abends fällt zwischen Prignitz und Fläming leichter Regen. In der Uckermark rechnet der Wetterdienst mit 14 Grad, an der Elster mit bis 20 Grad und in Berlin mit 18 Grad.

Die Nacht zu Samstag bringt Wolken, Regen und Schauer mit sich. Nur an der Oder soll es trocken bleiben. Es kühlt auf acht bis vier Grad ab. Der Samstag startet mit Wolken und Regen, nachmittags lockert es aber auf und der Regen stoppt. Zwölf bis 15 Grad werden erreicht. (dpa)