Heizen mit dem Internet Rechenzentrum in Berlin liefert Abwärme für 1000 Haushalte

Drei Stockwerke, eine lange, nahezu fensterlose Seitenfront im schwarzen Fassadenkleid und ein feines Spinnennetz aus Blitzableitern, das ist das neue Rechenzentrum des japanischen Telekom-Konzerns NTT in Berlin-Marienfelde. Am Donnerstag feierte NTT die Eröffnung des Gebäudes, das eigentlich aus zwei unabhängig voneinander betriebenen Rechenzentren besteht, was von außen aber nicht erkennbar ist. Weil Sicherheit eine große Rolle spielt, ist das Gelände mit einem hohen Zaun mit zwei Lagen Stacheldrahtrollen abgesperrt. Das Fotografieren ist nicht erlaubt.

