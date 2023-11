Herbstliches Wetter Neue Woche startet in Berlin und Brandenburg windig

Auf einen windigen Start in die Woche müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes ist bis zum Montagnachmittag mit Böen bis zu 60 Stundenkilometern, vereinzelt auch mit Sturmböen bis zu 70 Stundenkilometern zu rechnen.

Bei Temperaturen von bis zu 14 Grad sind örtlich leichte Schauer möglich. In den späten Nachmittags- und frühen Abendstunden gibt es im Berliner Raum und in der Südhälfte Brandenburgs Auflockerungen.

Nachts kühlt es bis auf fünf Grad ab. Dabei sind lokal Schauer und schwacher Wind zu erwarten.

Berliner und Brandenburger haben in der vergangenen Nacht etwas verpasst: In der vergangenen Nacht sorgte vor allem in Teilen Hessens und Bayerns ein Polarlicht für erstaunte Blicke zum Himmel.

Die Polarlichter waren auch nördlich von Oberursel über dem Taunushauptkamm zu sehen. © imago/Jan Eifert/IMAGO/Jan Eifert

Doch wir schweifen ab – deshalb weiter mit dem Wetter in Berlin und Brandenburg: Am Dienstag ist es überwiegend wolkig, nur ab und an gibt es Wolkenlücken. Vereinzelt werden leichte Schauer.erwartet. Die Höchsttemperatur wird zwischen 11 und 13 Grad liegen. Es weht ein schwacher bis mäßiger Südwestwind.

Am Mittwoch ist es nicht mehr nur überwiegend wolkig, sondern stark. Die Schauer bleiben vereinzelt und leicht. Am Nachmittag und Abend könnte es zu größeren Auflockerungen kommen. Das Thermometer zeigt dann zwischen 10 und 12 Grad. Der Wind kommt aus Südwest, und zwar mäßig und vorübergehend böig. Am Mittwochabend lässt das Pusten nach. (Tsp/dpa)