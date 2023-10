Hexen und Gerippe Die besten Gruselbücher für Kinder

Man mag vom verordneten Kommerz rund um Halloween halten, was man will: Entgehen kann man ihm kaum. Auch in Berliner Supermärkten finden sich momentan wieder bergeweise Gummispinnen, Hexenmasken und Kürbisse mit Gesichtern. Wieso sich also nicht dem Unvermeidlichen beugen und das Beste daraus machen? Statt von Tür zu Tür zu ziehen, könnte man auch einfach ein paar verkleidete Kinder zusammentrommeln und gemeinsam Geschichten lesen – schön gruselige natürlich. Wir haben die besten gesammelt.