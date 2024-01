Hilfe für Berliner Problemkiez Hier soll das neue Bürgeramt entstehen

Das neue Berliner Bürgeramt sollte eigentlich im „Staaken-Center“ entstehen. Passiert da noch was in 2024, Herr Stadtrat? Ja, sagte mir jetzt Gregor Kempert, SPD, im Rathaus von Spandau (256.000 Einwohner). Noch diesen Monat treffe er sich mit dem Chef des Einkaufszentrums, Kutbettin Eroglu, so Kempert zum Spandau-Newsletter des Tagesspiegels.