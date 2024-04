Hilferuf an Bundesgesundheitsminister Lauterbach Hauptpersonalrat alarmiert über Zustände im Berliner Maßregelvollzug

Der Berliner Hauptpersonalrat hat sich erneut in die Debatte um den überlasteten Maßregelvollzug eingeschaltet. Er müsse „ohnmächtig Umstände“ hinnehmen, die dazu führten, dass Personal „verheizt und einer ständigen körperlichen und psychischen Gefahr“ ausgesetzt werde, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an die Beschäftigten des Landes Berlins.