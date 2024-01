Hilft Senatskanzlei Wegner aus der Liebes-Patsche? : Berliner Linke fordert Auskunft, ob für Gutachten Staatsmittel eingesetzt wurden

Die Liaison von Berlins Regierendem Bürgermeister Wegner und seiner Bildungssenatorin Günther-Wünsch wirft rechtliche Fragen auf. Die Linksfraktion will wissen, was in der Senatskanzlei los war.