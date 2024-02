Hintergrund unklar Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Berlin

Auf ein Mehrfamilienhaus in Berlin-Gesundbrunnen sind am späten Samstagabend Schüsse abgegeben worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie von einem Bewohner in die Reinickendorfer Straße gerufen, weil er in einem Flurfenster im Treppenhaus ein Loch sowie eine Beschädigung an einem Geländer in dem Haus bemerkt habe.

Die Polizisten hätten zehn Einschüsse in der Fassade des Hauses sowie in Treppenhaus- und Wohnungsfenstern festgestellt. Zudem hätten sie Fragmente von Projektilen einer Schusswaffe gefunden. Verletzt worden sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Zeugen hätten ausgesagt, am Samstagabend Schussgeräusche gehört zu haben. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Wer die Schüsse abgegeben hat, ist laut Polizei ebenfalls unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.