Hipster-Opa und Marmeladen-Oma Berliner Oldie-Influencer zeigen, was „Generation Silent“ kann

Oldies sind uncool und altbacken? Kommen schon längst nicht mehr bei dem mit, was für die Kinder und Enkel Alltag ist und verlieren so Kontakt und Anschluss? Was die Gen Z kann, beherrschen auch Boomer und die noch ältere „Generation Silent“. Das beweisen sie nicht zuletzt auf Instagram: Dort postet eine Reihe älterer Influencer fleißig Content, der den Hochglanz-Bildchen ihrer jüngeren Kollegen in nichts nachsteht. Sich im Internet zu bewegen, hält jung und am Puls der Zeit. Wir verraten, was Rentner dabei beachten sollten – und zeigen Oldie-Influencer, die es vormachen.