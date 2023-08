Hitzerekorde und Niederschläge im Juli Ist das Ende der Berliner Dürre in Sicht?

Nirgends war es im Juli so heiß wie in Berlin – das zeigt der deutschlandweite Vergleich des Deutschen Wetterdienstes. Mit einer Durchschnittstemperatur von 19,8 Grad Celsius lag der Wert um 1,5 Grad über dem der Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990. Doch die Hitzerekorde wurden vor allem in der ersten Monatshälfte gebrochen. Zuletzt fiel der Juli vor allem durch überdurchschnittlichen Niederschlag auf.

Was bedeutet...? Klimareferenzperiode: Die Weltorganisation für Meteorologie empfiehlt, Mittelwerte aus 30 Jahren zu bilden und diese für die Einordnung des aktuellen Klimas zu nutzen. So können langfristige Klimaveränderungen erkannt werden. Vegetationsperiode: In diesem Zeitraum des Jahres lassen die klimatischen Gegebenheiten zu, dass Pflanzen blühen, wachsen und fruchten. Dahinter steckt die Photosynthese, wofür die Pflanzen Licht, Wasser und Kohlendioxid brauchen. Wetter: Damit wird „der physikalische Zustand der Atmosphäre zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einem auch kürzeren Zeitraum an einem bestimmten Ort oder in einem Gebiet bezeichnet, wie er durch die meteorologischen Elemente und ihr Zusammenwirken gekennzeichnet ist.“ Klima: „ist definiert als eine Zusammenfassung der Wettererscheinungen, die den mittleren Zustand der Atmosphäre über einen hinreichend langen Zeitraum an einem bestimmten Ort oder in einem mehr oder weniger großen Gebiet charakterisieren.“ Die Definitionen stammen aus dem Wetter- und Klimalexikon: dwd.de

Seit Jahren wird die Dürre auch in der Region Berlin und Brandenburg immer akuter, der Grundwasserspiegel sinkt. Man könnte meinen, dass die Wasserspeicher durch den Regen der letzten Wochen wieder gefüllt sein könnten. Ein Blick auf den Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) gibt Aufschluss.

Der Regen durchfeuchtet zwar den Oberboden in unserer Region, der Gesamtboden bleibt aber weiterhin viel zu trocken. © Quelle und Abbildung: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

„Die außergewöhnliche Dürre in den oberen Bodenschichten löst sich bis auf wenige Ausnahmen auf“, sagt eine Sprecherin des UFZ. Dort profitieren vor allem die Pflanzen von dem Niederschlag. An dem Grundwasserspiegel ändert das aber kaum etwas: „Bis das Wasser in die tiefen Bodenschichten vordringt, müsste es jedoch noch wochenlangen Landregen geben.“

Für das Grundwasser ist neben der Menge auch die Art des Niederschlags entscheidend: „Wenn große Regenmengen in wenigen Stunden fallen, ist der Boden überhaupt nicht in der Lage, diese aufzunehmen“, sagt Hagen Koch vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Das Regenwasser würde in nahegelegene Flüsse abfließen und maximal kurzfristig den Grundwasserspiegel heben.

Höhere Temperaturen gehen außerdem mit einer stärkeren Verdunstung und der Verlängerung der Vegetationsperiode einher. Hagen Koch geht angesichts der diesjährigen Temperaturen von einem Anstieg von 15 bis 20 Prozent gegenüber der Klimareferenzperiode aus. „Wir bräuchten langfristig mindestens 20 Prozent mehr Niederschlag, um die höhere Verdunstung auszugleichen“, sagt Hagen Koch. Sonst sei es ein „Nullsummenspiel“: Das Regenwasser verdunstet und der Grundwasserspiegel bleibt unberührt.

Sie dürfen das Wetter eines Tages nicht mit dem Klima verwechseln. Dr. Hagen Koch, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Die aktuellen Niederschläge seien auch angesichts des insgesamt warmen Sommers nicht überraschend: „Wenn Luft wärmer wird, kann sie mehr Luftfeuchtigkeit – also Wasser – aufnehmen und transportieren, zum Beispiel vom Atlantik oder dem Mittelmeer.“ Dadurch können auch die Niederschlagsmengen steigen.

„Sie dürfen das Wetter eines Tages nicht mit dem Klima verwechseln“, sagt Koch. Betrachte man das gesamte bisherige Jahr 2023, übersteige die Durchschnittstemperatur die der Vergleichsperiode bereits um fast zwei Grad. „Wir befinden uns mitten im Klimawandel“, sagt der Wissenschaftler.

Dass zukünftige Niederschlagsmengen die Wasserbilanz in der Region wieder auf das Niveau von vor ein paar Jahrzehnten zurückbringen würden, hält Koch für unwahrscheinlich. In Zukunft würde vor allem eines immer wichtiger werden: Wasser zu sparen.