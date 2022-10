Hochmotorisierte Sportwagen beschlagnahmt Polizei stoppt illegales Rennen in Berlin-Tempelhof

Polizisten haben eine Reihe von hochmotorisierten Sportwagen gestoppt, deren Fahrer sich offensichtlich in Berlin-Tempelhof ein Rennen lieferten. Zuvor waren am Dienstagnachmittag bei der Polizei diverse Notrufe eingegangen, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte.

Demnach waren gegen 17.30 Uhr mehrere Fahrer aufgefallen, die im Konvoi zwischen der Straße Alt-Mariendorf und dem Tempelhofer Damm fuhren. Dabei beschleunigten sie stark und bremsten, teils blockierten sie auch die Fahrbahn. Polizisten kontrollierten die Autos von sechs Männern im Alter von 21 bis 33 Jahren, darunter ein Firmenfahrzeug sowie drei Miet- und zwei Privatfahrzeuge.

Dabei seien erhebliche technische Veränderungen beziehungsweise Mängel festgestellt worden. Die Fahrzeuge wurden nach Angaben der Polizei beschlagnahmt und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Im Rahmen weiterer Ermittlungen sollen auch technische Gutachten erstellt werden. Nach einem Bericht der „B.Z.“ waren insgesamt 25 Autos an dem Rennen mitten im Feierabendverkehr beteiligt – wohl als Teil einer Hochzeitsgesellschaft.

Im Zusammenhang mit Auto-Hochzeitskorsos kommt es in Berlin immer wieder zu Verkehrsverstößen und Straftaten. So war etwa Ende September eine Hochzeitsgesellschaft mit mehr als 30 zum Teil gemieteten Limousinen und Sportwagen in Neukölln und Treptow von der Polizei gestoppt worden. Einige Fahrer waren auf Polizisten zugefahren, einer hatte eine Absperrung durchbrochen, Teilnehmer hatten aggressiv Widerstand geleistet. (dpa)

Zur Startseite