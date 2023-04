Höchster Stand seit fünf Jahren Mehr als 11.000 Flüchtlinge unter 18 Jahren in Berlin registriert

In Berlin sind derzeit insgesamt 11.171 geflüchtete Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren registriert, die in Unterkünften des Landes untergebracht werden. Darunter sind 426 unbegleitete minderjährige Geflüchtete in Erstaufnahmeeinrichtungen sowie 10.745 von Sorgeberechtigten begleitete minderjährige Flüchtlinge in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF).