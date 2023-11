Hochwertige Spirituosen aus Japan Dieses Berliner Unternehmer-Ehepaar will einen neuen Trend starten

Die eleganten Flaschen stehen bereits in den Regalen, geschickt beleuchtet wie Ausstellungsstücke in einer Galerie. Am Sonnabend öffnen Kai und Ilka Fryder ihr Fachgeschäft Ginza Berlin in der Pfalzburger Straße in Wilmersdorf. Das Unternehmer-Ehepaar hat sich auf den Import hochwertiger japanische Spirituosen spezialisiert. Bereits seit 2015 betreiben die Fryders einen Onlinehandel.