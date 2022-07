Der Sanierungsstau bei den landeseigenen Gebäuden in Berlin schnellt immer weiter in die Höhe. Innerhalb von nur drei Monaten sind die Kosten um 600 Millionen Euro gestiegen. Um alle Liegenschaften des Landes zu modernisieren, würden nun 4,2 Milliarden Euro gebraucht, teilte die zuständige Berliner Immobilien Management GmbH (BIM) dem Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses mit.

Der enorme Anstieg bedeutet jedoch nicht, dass Berlins Bauten plötzlich im Rekordtempo verfallen würden. Schuld an dem deutlichen Zahlen-Zuwachs seien vor allem die stark gestiegenen Baupreise, erklärt die BIM. Die Kosten für Materialien und Personal auf den Baustellenseien demnach im vergangenen Jahr um zehn Prozent gestiegen. „Dies führt in der Gesamtbetrachtung zu einem Aufwuchs der Mittel zum Abbau des Sanierungsstaus“, schreibt die BIM.

Im vergangenen Jahr habe der anliegende Sanierungsbestand durch Baumaßnahmen um 228 Millionen Euro gesenkt werden können. 42 Millionen Euro davon investierte das Land in die Modernisierung von Schulen.37 Millionen Euro in Kultureinrichtungen, 32 Millionen in Gebäude der Polizei und 70Millionen in allgemeine Gebäude der Verwaltung. Zugleich ist der Sanierungsstau auch dadurch gestiegen, dass das Land zuletzt weitere Flächen im Rahmen des Immobiliensondervermögens erworben hat.

Der Sanierungsstau beider Polizei ist am größten

Am größten ist der Sanierungsstau aktuell bei der Berliner Polizei. 1,35 Milliarden Euro sind nach Ansicht der BIM derzeit nötig, um alle Gebäude der Sicherheitsbehörden in einen ordnungsgemäßen Zustand zubringen. Für Bauten aus dem Bereich Kultur müssten 645 Millionen Euro aufgewendet werden.629 Millionen Euro kostet die Sanierung der allgemeinen Verwaltungsbauten und 562 Millionen Euro müssten für die Instandhaltung der Berliner Schulen aufgebracht werden. Bei den Justizvollzugsanstalten beträgt der Kostenrahmen 478 Millionen Euro und bei der Berliner Feuerwehr 204 Millionen Euro.

Mit der Gesamtsumme von 4,2 Milliarden Euro sind jedoch längst nicht alle Maßnahmen erfasst, die das Land an seinen Bauten durchführen muss. Um die Gebäude entsprechend den Vorgaben des Berliner Energie- und Klimaschutzgesetztes umzurüsten seien weitere 2,2 Milliarden Euro nötig. Um überall zudem Barrierefreiheit zu gewährleisten, wie es der Masterplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention vorsieht, müssen zusätzlich 137 Millionen Euro investiert werden.