Hohe Dosen Sedierungsmittel verabreicht Charité-Kardiologe in Berlin wegen Mordverdachts in zwei Fällen festgenommen

Nach dem Tod von zwei schwer kranken Patienten ist ein Kardiologe der Berliner Charité am Montagmorgen wegen Mordverdachts festgenommen worden. Das teilten Berliner Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Gegen den 55-Jährigen bestehe der Verdacht, in zwei Fällen in den Jahren 2021 und 2022 Patienten auf der Intensivstation wissentlich so hohe Dosen eines Sedierungsmittels verabreicht zu haben, dass diese starben. Der Mann wurde laut Staatsanwaltschaft bereits im August 2022 von der Charité freigestellt.

Die Staatsanwaltschaft habe bereits damals nach einer Anzeige der Universitätsklinik die Ermittlungen aufgenommen, hieß es. Der dringende Tatverdacht gegen den 55-Jährigen sei aber erst jetzt nach einem medizinischen Gutachten angenommen worden. Zuvor habe man nicht ausschließen können, ob die hohen Dosierungen des Sedierungsmittels medizinisch vertretbar gewesen waren.

Bei zwei von vier untersuchten Todesfällen war das nach Angaben eines Sachverständigen aber nicht der Fall. Für den Kardiologen sei dies auch erkennbar gewesen, so die Einschätzung. Der 55-Jährige wird noch am Montag einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Die Ermittlungen einer Mordkommission dauern an. (Tsp, dpa)