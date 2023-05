Schwulenfeindlich beleidigt, mit Flasche beworfen Trio greift zwei Männer in Berlin-Neukölln an

Am Donnerstagabend hat ein unbekannt gebliebenes Trio einen 23- und einen 26-Jährigen vor einem Café in der Sonnenallee/Weichselstraße in Berlin-Neukölln homofeindlich beleidigt. Wie die Berliner Polizei am Freitagmorgen mitteilte, waren die drei Tatverdächtigen an den beiden Männern vorbeigegangen.

Die Beleidigung mündete in eine Auseinandersetzung. Schließlich bewarfen die Tatverdächtigen den 23-Jährigen gegen 21.50 Uhr mit einer Flasche und verletzten ihn am Bein. Der 23- und der 26-Jährige flohen zusammen in die Weichselstraße.

Das Trio sei ihnen gefolgt, habe den 26-Jährigen mit der Faust gegen den Hinterkopf geschlagen und sei dann in Richtung des S-Bahnhofs Neukölln weitergegangen, hieß es weiter. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)