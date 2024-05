Homofeindlicher Angriff in Spandau Zwei junge Männer mit Reizgas besprüht und geschlagen

Zwei junge Männer sind in Berlin-Spandau am Pfingstsonntag von Unbekannten schwulenfeindlich beleidigt, mit Reizgas besprüht und geschlagen worden. Das teilte die Polizei am Montagabend mit.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16 Uhr im Spandauer Stadtteil Staaken. Laut Polizei waren dort ein 17- und ein 18-Jähriger in einer Parkanlage am Magistratsweg unterwegs, als sie aus einer sechsköpfigen Gruppe heraus von zwei Unbekannten zunächst schwulenfeindlich beleidigt wurden.

Als der Jüngere deshalb Filmaufnahmen von den beiden mutmaßlichen Beleidigern machen wollte, kamen diese laut Polizei auf den 17- und den 18-Jährigen zu und einer besprühte sie mit Reizgas. Als die Angegriffenen aus der Situation flüchten wollten, habe einer des Duos dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend flüchteten die Unbekannten.

Die beiden jungen Männer erlitten durch das Reizgas laut Polizei Schmerzen im Gesicht und Sehbeeinträchtigungen. Der Ältere klagte durch den Faustschlag zudem über Übelkeit und Kopfschmerzen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Staatsschutz ermittelt. (Tsp)