Homofeindlicher Angriff Jugendlicher schlägt Frauen in Berlin-Neukölln krankenhausreif

Ein Jugendlicher hat am Montagabend in Berlin-Neukölln zwei Frauen zu Boden geschlagen und schwer verletzt. Die Tat soll einen homofeindlichen Hintergrund haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Demnach waren die 39 und 27 Jahre alten Frauen gegen 21 Uhr Hand in Hand auf der Ederstraße unterwegs, als ihnen eine Gruppe von fünf bis sechs Jugendlichen entgegenkam und das Paar anpöbelte. Daraufhin sei es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Ein Jugendlicher soll dann aus der Gruppe hervorgetreten sein und der 39-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Die Frau sei zu Boden gegangen und habe sich Frakturen im Gesicht zugezogen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ihre 27-jährige Begleiterin folgte dem Angreifer, um ihn zur Rede zu stellen. Daraufhin soll der Jugendliche auch sie mehrfach ins Gesicht geschlagen haben, bis die Frau ebenfalls zu Boden ging. Dabei erlitt sie Verletzungen an Kopf und Oberkörper. Beide Frauen kamen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Angreifer und seine Begleiter liefen in unbekannte Richtung davon. Der Staatsschutz ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung mit homophobem Hintergrund. (Tsp)