Homofeindliches Graffiti an der Schönhauser Allee Polizei fasst mutmaßlichen 46-jährigen Täter

In der Nacht zu Freitag hat mutmaßlich ein 46-Jähriger ein Graffiti an die Unterführung der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg gesprüht. Kurz darauf hat die Polizei den Mann in der Nähe des Tatorts gefasst. Das teilt die Behörde am Freitag mit.

Neben Farbreste an seiner Kleidung haben die Beamten auch eine Sprühdose in der unmittelbaren Nähe gefunden. Nach Auskunft einer Sprecherin soll der mutmaßliche Täter die Worte „fuck pedals shit. gays“ an die Wand gesprüht haben. Der Polizeiliche Staatsschutz ermittelt nun wegen einer Sachbeschädigung mit homophobem Hintergrund. (Tsp)