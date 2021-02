17.000 Euro: Das ist in diesen Zeiten auch für den Betreiber zweier mittelständischer Hotels in Toplagen eine Stange Geld, für die es sich lohnt, ein paar Seiten Formulare auszufüllen. Christian Andresen, Mitgründer und Geschäftsführer der Mandala-Hotels am Potsdamer Platz und in der Friedrichstraße in Mitte, hatte sich im Januar bei der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) um eine Zahlung aus dem Programm „Digitalprämie Berlin“ beworben. Innerhalb von nur einer Woche wurde der Antrag bewilligt.

Das Programm soll kleineren mittelständischen Unternehmen sowie Soloselbstständigen helfen, ihre IT-Sicherheit zu stärken und Geschäftsprozesse zu digitalisieren. Andresen, der zudem als Präsident dem Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) für Berlin vorsteht, wollte für seine Häuser mit 158 beziehungsweise 80 Zimmern mit dem Fördergeld unter anderem ein kontaktloses Check-in-System aufbauen, ganz im Sinne des Infektionsschutzes. „Es ging nicht darum, Mitarbeiter zu ersetzen. Sie sollten mehr Zeit für die wichtigen Aufgaben gewinnen”, erklärt Andresen.

Zunächst hatte er sich über den positiven Förderbescheid gefreut, zog den Antrag aber dann zurück, weil er mittlerweile auch das Kleingedruckte gelesen hatte, wie er sagt. Und demnach müsste er allen Beschäftigten mindestens den jeweils aktuell geltenden Mindestlohn nach Maßgabe des § 9 Landesmindestlohngesetz zahlen – und zwar „ungeachtet des Umstandes, ob sie in dem zur Förderung beantragten Projekt tätig sind oder nicht“, wie es bei der IBB heißt.

Dieser Landesmindestlohn beträgt derzeit 12,50 Euro pro Stunde, liegt also glatte drei Euro über dem bundesweit gesetzlich vorgeschriebene Mindestlohn in Höhe von 9,50 Euro. Landesmindestlohn bedeutet nämlich nicht, dass alle Berliner Unternehmen diesen auch zahlen müssten, sehr wohl aber die Firmen, die sich erfolgreich um eine Ausschreibung des Landes oder der Bezirke bewerben wollen. Und er gilt automatisch für die, die auch von Förderprogrammen des Landes profitieren wollen.

Christian Andresen, geschäftsführender Gesellschafter der Mandala-Hotels in Berlin und Präsident der Berliner Sektion des... Foto: DEHOGA

Das will Andresen in dem Falle nicht. „Der Berliner Landesmindestlohn dient dazu, dass alle Angestellten am Erfolg Berlins teilhaben. Aber die Unternehmen müssen auch fähig sein, das zu leisten. Wir können das zumindest bei einigen Mitarbeitern in der Küche und bei der Zimmerreinigung nicht“. Er zahle dort „selbstverständlich den bundesweiten Mindestlohn“, sagt Andresen. Das Geschäft in Hotels und Gaststätten sei sehr personalintensiv, verspreche aber nur relativ geringe Margen. Und in diesen Zeiten schrieben natürlich viele Häuser Verluste. Auch er selbst hat sein größeres Haus am Potsdamer Platz derzeit geschlossen. Er könne die Absicht hinter dem Mindestlohngesetz politisch verstehen, hoffe aber, dass der Senat diese Regelung streicht oder aussetzt. Die Politik wolle doch, dass die Mittel aus Förderprogrammen abfließen. Seine Branche werde wohl noch zwei Jahre mit den Folgen von Corona kämpfen, glaubt er.

„Das Beispiel zeigt wie undifferenziert das Berliner Gesetz ist und es behindert nicht nur die Digitalisierung von Unternehmen, sondern stelle auch die Tarifautonomie in Frage", meint Christian Gräff, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU im Abgeordnetenhaus. Die Regelung gehe "in diesen Zeit vollkommen an der Realität vorbei“, kritisierte er.

Inwieweit man sich im Senat eine Entkopplung der Förderprogramme vom Landesmindestlohn vorstellen kann, ist derweil unklar. Die zuständige Senatsverwaltung für Wirtschaft von Ramona Pop (Grüne) ließ mehrere Anfragen dazu unbeantwortet.