Hotspots der „Letzten Generation“ in Berlin Hier muss ab Montag mit Blockaden gerechnet werden

Eine Woche lang war Klebepause. Ab Montag wollen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Berlin wieder Straßen blockieren. Der Tagesspiegel konnte auf Grundlage der Daten der Polizei zu den ersten Klebewochen Ende April und Anfang Mai auswerten, wo Blockaden am wahrscheinlichsten sind.

Nach eigenen Angaben wollte die „Letzte Generation“ die vergangene Woche mit zwei Protestmärschen nutzen, um neue Mitstreiter zu „integrieren“, wie Sprecherin Carla Hinrichs sagte. Es gab weiter Schulungen und Vorträge. Die Klimaaktivisten hatten angekündigt, Berlin ab der letzten Aprilwoche zum Stillstand bringen und lahmlegen zu wollen.

Auf diesen Kreuzungen gab es die meisten Protestaktionen © Grafik: Tsp/Bartel | Quelle: Polizei, Tagesspiegel

Die Polizei hat die Blockaden der Klebewochen Ende April und Anfang Mai genau erfasst. In der letzten Aprilwoche waren es 89 Einsatzorte, in der ersten Maiwoche waren es 45 – insgesamt also 134 Blockaden. Die Daten zeigen, wo in Berlin ab Montag mit neuen Blockaden gerechnet werden muss.

Klar ist schon jetzt: Die Stadtautobahn A100 ist bei den Klimaaktivisten sehr beliebt. Ein Rettungswagen stand dort etwa bei einer Blaulichtfahrt im Stau und musste den Einsatz abbrechen, ein anderer Wagen musste los.

A100 – noch mehr Stau Rund zehnmal wurde die A100 blockiert, das sind die beliebtesten Stellen der Klimaaktivisten: Rudolf-Wissell-Brücke

Ein- und Ausfahrt Anschlussstelle Spandauer Damm

Ein- und Ausfahrt Anschlussstelle Hohenzollerndamm

Ausfahrt Konstanzer Straße

Anschlussstelle Schmargendorf

Die meisten Blockadestellen auf der A100 liegen in Charlottenburg-Wilmersdorf. Auch deshalb ist die City West der zentrale Hotspot für Klebeaktionen. Es ist ratsam, diese Bereiche mit dem Auto zu meiden.

Charlottenburg-Wilmersdorf ist am stärksten betroffen Ernst-Reuter-Platz – acht Blockaden.

– Blockaden. Hohenzollerndamm rund um den S-Bahnbahnhof – sechs Blockaden

rund um den S-Bahnbahnhof – Blockaden Bereich Bundesallee rund um Durlacher, Prinzregenten- und Wexstraße inklusive A100-Abfahrt – drei Blockaden

rund um Durlacher, Prinzregenten- und Wexstraße inklusive A100-Abfahrt – Blockaden Bereich Kaiser-Friedrich-Straße inklusive Kantstraße , Wilmersdorfer Straße, Lewishamstraße und Luisenplatz – fünf Blockaden

inklusive , Wilmersdorfer Straße, Lewishamstraße und Luisenplatz – Blockaden Adenauerplatz – zwei Blockaden

– Blockaden Spandauer Damm, Schloßstraße – zwei Blockaden

– Blockaden Weitere Blockadeorte: Tauentzienstraße, Hardenbergstraße Höhe Steinplatz, Kurfürstendamm Höhe Brandenburgische Straße

Weil die Polizei seit April die Blockaden recht schnell in den Griff bekam und meist zügig räumen konnte, haben die Klimaaktivisten neue Strategien entwickelt. Und die könnten richtig teuer für sie werden. Für die Autofahrer bedeuten die neuen Methoden: Sie müssen noch länger im Stau stehen.

Die Aktivisten nutzen eine neue Kleber-Sand-Mischung. Bei dieser Methode kann die Polizei die Hände nicht mehr einfach mit Speiseöl lösen. Stattdessen wird dann das Stück Asphalt, auf dem die Hand klebt, herausgeschnitten. Die Straße muss dann repariert werden. Oder die Aktivisten blockieren mit Mietautos die Stadtautobahn und kleben sich dann an den Sharingwagen an.

Neuer Blockade-Hotspot Pankow Kreuzung Prenzlauer Allee, Danziger Straße – sieben Blockaden

– Blockaden Kreuzung Schönhauser Allee, Eberswalder Straße , Danziger Straße, Kastanienallee, Pappelallee – sechs Blockaden

, Danziger Straße, Kastanienallee, Pappelallee – Blockaden Kreuzung Greifswalder, Danziger Straße – sechs Blockaden

– Blockaden Kreuzung Greifswalder, Storkower Straße – zwei Blockaden

Wer von Norden nicht über den Osten, sondern über den Westen nach Mitte und die A100 umgehen will, muss durch den Wedding. Dort haben die Klimaaktivisten einen neuralgischen Punkt ausgemacht.

Wedding – Hotspot Müllerstraße Kreuzung Müllerstraße, Ecke Fennstraße inklusive Nordhafenpark – acht Blockaden

Dauerbrenner Tempelhof-Schöneberg 2022 war der Tempelhofer Damm inklusive der A100-Anschlussstelle ein Hotspot der Klimaaktivisten, nun ist Schöneberg besonders betroffen. Dominicusstraße Ecke Hauptstraße und Ecke Ebersstraße – 13 Blockaden

Ecke Hauptstraße und Ecke Ebersstraße – Blockaden Tempelhofer Damm hinter der A100 Richtung Norden samt Autobahn-Anschlussstelle – sechs Blockaden

hinter der A100 Richtung Norden samt Autobahn-Anschlussstelle – Blockaden Wittenbergplatz, Bayreuther Straße, Kleiststraße – eine Blockade

Auch die Magistrale Frankfurter Allee ist von den Klimaaktivisten als neuer Klebehotspot auserkoren worden. Dort führt der Autoverkehr zentral von Ost nach West.

Friedrichshain-Kreuzberg Frankfurter Allee am gleichnamigen S- und U-Bahnhof und ein Stück weiter östlich in Lichtenberg – acht Blockaden

am gleichnamigen S- und U-Bahnhof und ein Stück weiter östlich in Lichtenberg – Blockaden Landsberger Allee, kurz vor der Kreuzung Ecke Danziger und Petersburger Straße – vier Blockaden

Generell ist der Osten der Stadt inzwischen stärker betroffen als zuvor. Aus Südosten quält sich der Autoverkehr aus Treptow Richtung Kreuzberg und Friedrichshain. An dem zentralen Nadelöhr am Treptower Park wurde häufiger blockiert.

Treptow-Köpenick Puschkinallee und Elsenstraße am Treptower Park – acht Blockaden

Wer es erst einmal bis nach Mitte mit dem Auto geschafft hat, muss sich dort auf weitere Blockaden einstellen.

Mitte Großer Stern, Straße des 17. Juni und Platz des 18. März am Brandenburger Tor – acht Blockaden

und Platz des 18. März am – acht Blockaden Einzelblockaden in der Invalidenstraße am Hauptbahnhof, in der Brunnenstraße, in der Karl-Liebknecht-Straße, an der Mühlendammbrücke

Auch in Neukölln wurde einige Male blockiert.

Neukölln Hermannplatz an der Sonnenallee, Urbanstraße und Kottbusser Damm – drei Blockaden

Berlin fragt sich: Machen die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ weiter? Die Antwort lautet: Ja. Sprecherin Hinrichs, die in Berlin lebt, wurde am Donnerstag in Frankfurt/Main erneut wegen einer Blockade verurteilt. Diesmal nicht mit einer Geldstrafe, sondern zu einer Bewährungsstrafe: zwei Monate Haft, ausgesetzt zu drei Jahren Bewährung. Hinrichs kündigte an, weitermachen zu wollen.

Inzwischen hat sich vor Berliner Gerichten durchgesetzt, dass die Blockaden als Straftat gewertet werden – meist als Nötigung, es gab sogar schon strenge Urteile. Allerdings hat das Landgericht nur in wenigen Fällen und das Kammergericht noch in keinem Fall entschieden.