Hunde-Attacke in Brandenburg Zweijähriges Mädchen in Gesicht und Kopf gebissen

Im brandenburgischen Falkenhagen hat ein freilaufender Hund ein zweijähriges Mädchen in das Gesicht und den Kopf gebissen. Wie die Polizei in Frankfurt an der Oder am Mittwoch mitteilte, stieß das Tier das Kind am Dienstag auf einer Straße zunächst um und verletzte es dann durch die Bisse. Demnach soll es sich bei dem Hund um einen American Staffordshire Terrier handeln.

Das Tier wurde beschlagnahmt und in einem Tierheim untergebracht. Gegen die Halterin wird wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. (AFP)