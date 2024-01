Hunderte neue Verfahren gegen Raser in Berlin Zahl der Autorennen sinkt nicht – trotz harter Strafen

Das Handy des Beifahrers hat den Unfall überstanden. Deshalb kann die Anklage am Montag vor Gericht ein Video präsentieren, das wenige Augenblicke vor dem Moment aufgenommen worden sein muss, in dem der Elektro-VW in jeder Februarnacht 2023 von der Havelchaussee in den Wald flog und nach mehreren Überschlägen auf dem Dach zwischen den Bäumen liegenblieb.