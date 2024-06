Hungerstreik für die Klimarettung? Lasst uns nicht die Proteste kritisieren, sondern über Klimaschutz reden!

Was hatten wir nicht alles schon für Klima-Protestformen, bei denen es öffentlicher Konsens war, dass sie eh nichts bringen und sowieso nur kontraproduktiv sind, weil sie angeblich die Gesellschaft gegen das Anliegen des Klimaschutzes aufbringen: Suppe auf den Glasscheiben vor ikonischen Kunstwerken. Staus auf Straßen, ausnahmsweise nicht durch die Menge der Autos selbst verursacht, sondern durch die selbsterklärte „Letzte Generation“, die sich mal auf die Straßen gesetzt, mal geklebt hat. Und jetzt: der Hungerstreik der Aktivisten von „Hungern, bis ihr ehrlich seid“.

Aber es ist wohlfeil, die Demonstrierenden dafür zu kritisieren, dass ihr Protest eh nichts bringt. Das rettet das Klima nämlich auch nicht, es lenkt nur vom Thema ab. Und die Verzweiflung, die die Demonstrierenden zu solch extremen Handlungen führt, ist nachvollziehbar.

Teresa Roelcke ist Redakteurin im Berlin-Ressort. Als Schülerin schrieb sie mit der Bitte um mehr Klimaschutz an die damalige Kanzlerin Angela Merkel. Auch diese Protestform hat offenbar wenig gebracht.

Denn angesichts der Größe der Herausforderung, die Erde vor katastrophaler Überhitzung zu schützen, wirkt das Bemühen der Allgemeinheit um wirksame Gegenwehr äußerst bescheiden. Selbst der Klimavolksentscheid in Berlin, der wirklich keine radikalen Forderungen stellte, war vielen Kritikern noch zu extrem: Die Öffentlichkeit einigte sich am Ende mehr oder weniger darauf, dass zwar das Anliegen, die Stadt bis 2030 klimaneutral zu bekommen, ganz nett sei, aber leider völlig unrealistisch.

Szenarien, die wir uns nicht vorstellen wollen

Was „realistisch“ oder „unrealistisch“ ist, gerät angesichts der großen Veränderungen des Klimas aber ins Wanken. Die Klima-Dynamik, in der wir uns befinden, bringt ja jetzt schon ständig Szenarien hervor, die sich viele nicht vorstellen wollten. Auch wenn die Wissenschaft schon lange vor diesen Szenarien gewarnt hat. Siehe Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der gerade anlässlich der Hochwasserkatastrophe in Süddeutschland meinte: „Damit hat keiner gerechnet.“ Dass wärmeres Klima mehr Starkregenfälle mit sich bringt, ist aber eine Binsenweisheit der Klimawissenschaft.

Eine Frage an diejenigen, die immer wieder die Protestformen kritisieren: Welche Aktionsformen wären denn besser, um die Klimarettung wirklich voranzubringen? Die bisherigen Maßnahmen reichen ja offensichtlich bei weitem nicht aus. Gerade erst hat der Expertenrat der Bundesregierung festgestellt, dass Deutschland die Klimaziele für 2030 mit dem bisherigen Kurs nicht einhalten wird.

Jeder „Realismus“ angesichts des Klimawandels erfordert ein Vorstellungsvermögen, mit dem die meisten von uns offenbar überfordert sind: Denn entweder müssen wir uns Bedingungen vorstellen, unter denen Teile der Erde unbewohnbar sind und der Rest deutlich ungemütlicher als bisher. Oder wir müssen unser gesellschaftliches Leben und Wirtschaften so schnell so stark ändern, um die Veränderungen des Klimas abzumildern, dass auch das für viele eine unvorstellbare Zumutung erscheint.

Am Ende wird beides auf uns zukommen, weil wir schon so spät dran sind. Auch wenn wir all diese Erkenntnisse am liebsten verdrängen möchten.

Extrem bedrückender Protest, aber keine Erpressung

Aber zurück zum Hungerstreik derjenigen, die Bundeskanzler Olaf Scholz dazu bringen wollen, die „Wahrheit über den Klimawandel“ zu sagen: Ohne Zweifel ist diese Aktionsform extrem bedrückend. Erpressung, wie manche behaupten, ist es aber keine. Schließlich geht es bei jedem politischen Protest darum, großen Druck auf die Regierung auszuüben, oft einhergehend mit schweren moralischen Vorwürfen.

Von Erpressung zu reden, wenn jemand Olaf Scholz auffordert, einfach nur verantwortungsvoll seine Arbeit zu machen, ist absurd. Teresa Roelcke, Tagesspiegel-Redakteurin

So oder so müsste Kanzler Scholz es als Teil seiner Jobbeschreibung sehen, unangenehme Wahrheiten wie das Ausmaß der Klimakrise und die daraus folgende Notwendigkeit eines radikalen Kurswechsels klar zu benennen und danach zu handeln. Von Erpressung zu reden, wenn jemand ihn auffordert, einfach nur verantwortungsvoll seine Arbeit zu machen, ist absurd.

Seit Tagen diskutieren wir nun darüber, wie verwerflich es ist, bei so einer Aktion den eigenen Tod zu riskieren und womöglich einen jugendlichen Sohn zum Halbwaisen zu machen. Das ist eine Ablenkungsdebatte, für die nicht die Protestierenden verantwortlich sind, sondern wir, die sie führen.

Was zu kurz kommt, ist, dass die Streikenden recht haben: Wenn die Bundesregierung das Land einigermaßen seriös regieren möchte, wird sie nicht umhinkommen, ehrlich zu erklären, dass unser Leben angesichts des Klimawandels radikal anders weitergehen wird als bisher. Und dass wir uns entscheiden können, das zu gestalten – oder eben nicht.