Tagesspiegel Plus „I would love to have a house in Germany!“ : Wer die Goebbels-Villa bei Berlin geschenkt haben will

Die Ankündigung, den Nazi-Bau von Hitlers Propagandaminister am Bogensee kostenlos abzugeben, hat Finanzsenator Stefan Evers weltweit bekannt gemacht – und ihm kuriose Offerten eingebracht.