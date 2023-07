Tagesspiegel Plus Exklusiv ICC, Alte Münze und Flughafen Tempelhof : Berliner CDU will Landesimmobilien an Kulturinvestoren verpachten

Zahlreiche wichtige Gebäude im Besitz des Landes modern seit Jahren unsaniert vor sich hin. Die CDU will das jetzt langfristig ändern – auch um Geld zu sparen.