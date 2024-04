„Ich brauche ein paar Bahnen am Morgen“ Im Berliner Prinzenbad hat der Sommer begonnen

Am Dienstagmorgen genießen Spaziergänger die Ruhe am Landwehrkanal und die ersten wirklich sommerlichen Temperaturen des Jahres, bis sie auf einmal ein lautes Plätschern vernehmen. Einige schauen überrascht auf den still daliegenden Kanal, doch die Geräusche kommen aus der anderen Richtung: Im angrenzenden Prinzenbad schlängeln sich gerade einige Sportschwimmer dynamisch durchs Wasser und ziehen in dem 50 Meter langen Becken ihre Bahnen. Seit Anfang der Woche hat das Kreuzberger Freibad seine traditionsreichen Pforten wieder geöffnet, die langersehnte Sommersaison hat begonnen.

Ein sportlich gebauter Mann Mitte 20, die Arme voller Tattoos, hat seinen Morgensport gerade beendet und trinkt auf dem Weg zu seinem Rennrad noch einen Proteinshake. „Ich brauche ein paar Bahnen am Morgen, um in den Tag zu starten“, sagt er grinsend. Im Prinzenbad sei er nur, weil es eines der Freibäder ist, die schon so früh im Jahr geöffnet hätten. Dafür habe er sogar den Weg aus Friedrichshain mit dem Rad auf sich genommen.

Einen weiten Weg zum Schwimmbecken müssen heute aber gewissermaßen alle Badegäste auf sich nehmen. Von den vier Becken, über die das Prinzenbad verfügt, steht wegen andauernder Sanierungsarbeiten nur das Sportschwimmbecken aus Edelstahl zur Verfügung, zu dem sich die Besucher ihren Weg an Bauzäunen und Absperrbändern vorbei bahnen müssen. Schon seit vergangenem Herbst dauern die Sanierungsarbeiten an den alten gefliesten Becken an. Sie instand zuhalten, ist aufwendig. Beim Bruch einer Fliese müssen sogar Taucher anrücken.

Das Prinzenbad Das Sommerbad Kreuzberg, wie das Prinzenbad offiziell heißt, befindet sich in der Prinzenstraße 113-119 und ist am besten mit der U-Bahn, Station Prinzenstraße, zu erreichen. Es ist täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Als erstes Sommerbad hatte am vergangenen Sonnabend das am Olympiastadion seine Tore geöffnet. Am 1. Mai eröffnen das Sommerbad am Insulaner, das Strandbad Wannsee und neun weitere Bäder.

Auf einem Turm steht ein rauchender, äußerlich an Ernest Hemingway erinnernder Rettungsschwimmer mit vollem weißem Bart und Silberketten über dem Brusthaar. Immer wieder ruft er den Gästen zu, die Baustellenzäune gefälligst nicht zu umgehen. Die Beschränkung auf ein einzelnes Becken mit vier festen Sportbahnen und einem für alle offenen Bereich frustriert vor allem die Stammgäste. Franz, ein für sein fortgeschrittenes Alter sehr sportlicher Mann, der schon seit vielen Jahren im Prinzenbad trainiert, hat kein Verständnis für die Baumaßnahmen. „Jetzt wollen ja alle in das Becken, das eigentlich nur für den Sport gedacht ist“, knurrt er.

An drei von vier Becken finden noch auf unbestimmte Zeit Sanierungsarbeiten statt. © Tagesspiegel / Alexander Conrad

„Da nur ein Becken nutzbar ist, können während der Bauarbeiten auch weniger Menschen als sonst üblich ins Sommerbad Kreuzberg“, erläutert eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe. „Wir beschränken den Zugang auf rund 1000 Badegäste gleichzeitig. Wenn Gäste rausgehen, wird das also mit berücksichtigt.“ In den vergangenen Sommern seien es bis zu 8300 Besucher gewesen, die sich gleichzeitig im Bad aufhielten.

Neben dem Becken, verteilt über die weitläufigen Liegewiesen, finden sich auch einige Fitnessgeräte. „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, auch Kraftsportmaschinen aufzustellen“, erzählt die Sprecherin. „Einigen unserer Besucher reicht es anscheinend noch nicht, ihre Energie beim Schwimmen rauszulassen.“

Immer wieder kam es im vergangenen Sommer zu körperlichen Auseinandersetzungen der Badegäste und dadurch ausgelösten Polizeieinsätzen. Damals getroffene Maßnahmen wie Ausweiskontrollen, Sicherheitsbeauftragte einer externen Security-Firma und Videoüberwachung im Eingangsbereich werden in diesem Jahr beibehalten. Zudem sei für kommenden Montag eine Pressekonferenz im Sommerbad Wilmersdorf angesetzt, um neu geplante Sicherheitskonzepte vorzustellen.

Wohl wegen der Sperrung des Nichtschwimmer- und des Planschbeckens sind an diesem Vormittag kaum Kinder im Prinzenbad, dabei wurde der große Spielplatz in diesem Jahr erweitert. Viele Senioren, die sich scheinbar alle schon untereinander kennen, bestimmen das Bild. Ingrid dagegen will lieber für sich bleiben. „Ich komme jeden Morgen her, schwimme ein paar Bahnen und gehe direkt wieder, und das schon seit zehn Jahren“, sagt sie. Vom Imbiss des Prinzenbads hat sie in dieser Zeit noch nicht viel mitbekommen, erzählt sie.

Dabei ist dessen Betreiber schon ein weitaus größeres Urgestein des Prinzenbades als sie. Vor 23 Jahren fing Mathias Kutscher hier als Mitarbeiter an, seit 15 Jahren ist er nun selbst der Pächter und leitet mit seiner Geschäftspartnerin Dagmar Keuenhof die 60 Plätze umfassende Gastronomie.

Die Imbissbetreiber Mathias „Matze“ Kutscher und Dagmar Keuenhof sind Urgesteine des Prinzenbads. © Tagesspiegel / Alexander Conrad

Fast jeder, der den Laden betritt, grüßt das charismatische Duo wie alte, lang vermisste Freunde. „Ich habe über 2000 Vornamen im Kopf. Mich kennt ganz Kreuzberg“, erzählt Mathias Kutscher stolz, den die angestammten Gäste alle nur „Matze“ nennen. Teilweise arbeiteten Dagmar und er bis zu 18 Stunden pro Tag, um ein reiches Angebot an belegten Broten, selbstgemachtem Gebäck oder Eis vorzubereiten, sagt er.

Auch Kutscher fürchtet, dass die bis auf Weiteres anhaltende Schließung der Becken und die reduzierten Besucherströme Auswirkungen auf sein nur saisonales Geschäft haben werden. „Zumindest die Fritteuse musste ich am Eröffnungstag noch nicht anschmeißen“, scherzt er. „Unter Sportschwimmern isst man keine Pommes.“