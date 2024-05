„Ich würde nicht nochmal damit herumlaufen“ Jugendliche greifen Berliner wegen Israels Farben an – Handgelenk gebrochen

Am frühen Sonntagabend ist Ron Neumann* auf dem Heimweg, als er angegriffen wird. Neumann ist in Israel geboren und in Berlin aufgewachsen. Den Nachmittag des vergangenen Sonntags verbringt er auf einer Israel-solidarischen Demonstration auf dem Potsdamer Platz. Neumann hat eine Flagge Israels dabei, die er um einen Besenstiel gewickelt hat. Kurz vor sechs Uhr ist Neumann unterwegs zu seinem geparkten Auto und passiert dabei eine Bushaltestelle am Leipziger Platz.

„Aus dem Augenwinkel sah ich drei Jugendliche links von mir laufen, die plötzlich umdrehten“, erzählt der 43-Jährige. Von hinten wird der Familienvater angegriffen, eine der Jugendlichen, ein 16-Jähriger, versucht Neumann die Flagge zu entreißen, doch die blau-weiße Fahne Israels ist um den Besenstiel gewickelt. Ron Neumann stürzt, er beginnt zu bluten. „Ich bin auf mein Handgelenk gefallen, das ist nun wahrscheinlich gebrochen“, sagt der Israeli.

Kellnerin will keine Polizei rufen

Doch vor Ort rappelt sich der Angegriffene schnell auf und verfolgt den Jugendlichen. „Ein Passant stellte sich dem Täter schließlich an der Ecke in den Weg, dort konnten wir ihn festhalten, auch wenn er sich wehrte“, berichtet der 43-Jährige. Neumann bittet die Angestellte eines angrenzenden Cafés darum, die Polizei zu rufen. Doch die Frau weigert sich, sagt stattdessen nach Neumanns Erinnerung „Gehen Sie hier bitte weg“ und „lassen Sie uns in Ruhe“.

Die Polizei ist trotzdem in der Nähe, auch weil laut Mitteilung der Pressestelle zivile Kräfte den Vorfall beobachteten. Die Beamten nehmen den Jugendlichen fest. Der 16-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten. Nach erfolgter erkennungsdienstlicher Behandlung wurde der 16-Jährige seiner zuständigen Jugendeinrichtung übergeben, heißt es im Polizeibericht weiter.

Was dort nicht zu lesen ist? Die Herkunft des Jugendlichen. Der Täter sprach nur arabisch, konnte laut Neumann kein Deutsch. „Ich bin absolut nicht rechts“, sagt er, „doch das ist für mich kein unerheblicher Fakt. So etwas sollte man nicht unterschlagen.“ Die Kritik des Israelis richtet sich vor allem die Berliner Polizei.

Diese nennt die Herkunft von Tätern in Pressemitteilungen zwar manchmal, aber wie in diesem Fall auch nicht immer. „Nur wenn es für das Verständnis einer Straftat unerlässlich ist, macht die Nennung der Nationalität Sinn“, sagte Berlins Ex-Innensenator Andreas Geisel (SPD) vor vier Jahren.

Ron Neumann wird künftig nicht mehr mit einer Israel-Fahne herumlaufen, sagt er dem Tagesspiegel. „Ich hatte bisher keine Berührungspunkte mit Gewalt dieser Art“, sagt der Familienvater. Natürlich verstecke er ab und zu seinen Davidstern oder vermeide politische Themen auf der Arbeit, aber von einer physischen Attacke sei er bisher nicht betroffen gewesen.

*(der Name wurde von der Redaktion geändert)