Illegale Geldtransfers Anklage gegen Berliner Hawaladare

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat Anklage gegen drei sogenannte Hawaladare im Alter von 52, 53 und 56 Jahren erhoben. Den Angeschuldigten wird gemeinschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, die mit Verstößen gegen das Zahlungsdienstleistungsgesetz und das Kreditwirtschaftsgesetz einhergeht, teilte die Behörde mit. Sie müssen sich nun vor dem Landgericht Berlin verantworten.

Die Angeklagten sollen seit März 2022 in das System des sogenannten „Hawala-Bankings“ involviert gewesen sein, das in Deutschland illegal ist.

Ein „Hawala-System“ ermöglicht Nutzer:innen, Geld über Mittelsmänner – sogenannte Hawaladare – zu transferieren. Im Rahmen dieses Systems übergeben die Nutzer:innen einen bestimmten Geldbetrag an einen Hawaladar, der das Geld an eine andere Person an einem anderen Ort auszahlen soll. Die Hawaladare nehmen das Geld entgegen und informieren einen Kollegen oder eine Kollegin, der oder die im In- oder Ausland, die Auszahlung vornimmt.

Es erfolgen keine Überprüfungen bezüglich der Herkunft des Geldes oder etwaiger steuerlicher Verpflichtungen, die Transaktionen werden nicht nachvollziehbar dokumentiert. Dieses System ist unter anderem bei arabischen Clans beliebt, um Geld in ihre Heimatländer zu transferieren.

„Faktisch sollen die Angeschuldigten als Bankinstitute fungiert haben, ohne hierzu berechtigt gewesen zu sein“, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Insgesamt sollen die drei Männer durch 160 Transaktionen mehr als 2,5 Millionen Euro transferiert haben. Für die von ihnen durchgeführten Transaktionen, die Beträge zwischen 135 und 310.000 Euro umfassten, sollen die Angeklagten Provisionen in Höhe von insgesamt 98.906 Euro erhalten haben. (Tsp)