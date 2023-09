Illegales Autorennen in Berlin-Wedding Autofahrer flüchtet mit 1,6 Promille vor der Polizei

In der Nacht zu Sonntag hat die Polizei in Berlin-Wedding einen 31-Jährigen festgenommen, der ohne Fahrerlaubnis von der Polizei geflüchtet war. Das teilte die Behörde am Sonntagnachmittag mit.

Demzufolge stellten die Einsatzkräfte um 3.15 Uhr in der Triftstraße einen Wagen fest, der in zweiter Reihe hielt. Aus dem Auto sei dann eine Person ausgestiegen, der 31-jährige Audi-Fahrer raste jedoch davon. Mit Blaulicht und Martinshorn folgten die Einsatzkräfte dem Wagen, weil sie den Fahrer überprüfen wollten.

Der fuhr ungebremst bei roter Ampel weiter. Auf Höhe der Schulstraße befanden sich Fußgänger auf der Fahrbahn, die zur Seite springen mussten. Auch weitere Kreuzungen überquerte der Raser ungebremst bei rotem Ampellicht und gefährdete dabei mehrfach den Verkehr. Mehrere andere Verkehrsteilnehmer mussten eine Gefahrenbremsung machen, um Zusammenstöße zu verhindern.

Beim Abbiegen verlor der Mann schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Er prallte gegen eine Ampel und flüchtete zu Fuß in Richtung Seestraße. Die Einsatzkräfte nahmen den Flüchtenden anschließend fest, dabei leistete er erheblichen Widerstand. Er verletzte einen Beamten am Schienbein.

Bei dem Audi-Fahrer stellten die Beamten einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest, er hatte zudem keine gültige Fahrerlaubnis. Zur Blutentnahme wurde er in einen Polizeigewahrsam gebracht und kam anschließend wieder auf freien Fuß. (tsp)