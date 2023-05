Illegales Rennen in Berlin-Spandau Motorradfahrer fährt Polizisten an – Zeugen gesucht

Nach einer Fahrerflucht bei einem Einsatz am vergangenen Montag in Berlin-Spandau sucht die Polizei nun Zeugen. In der Nonnendammallee in Siemensstadt soll am Abend gegen 19.50 Uhr ein illegales Rennen stattgefunden haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Daran waren zwei Motorräder und ein Audi beteiligt.

Als Polizisten deren Fahrer kontrollieren wollten, touchierte einer der Motorradfahrer einen 33-jährigen Beamten und flüchtete anschließend. Der Polizist wurde dabei verletzt und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittler:innen wollen jetzt wissen:

Wer kann Angaben machen zur Identität oder zum Aufenthaltsort der beiden Motorradfahrer?

Wer kann Hinweise zum Vorfall oder zu den Motorrädern geben?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion 2 (West) unter der Rufnummer (030) 4664 27 23 17 (innerhalb der Bürodienstzeiten) oder unter der (030) 4664 27 11 00 (außerhalb der Dienstzeiten) entgegen. (Tsp)