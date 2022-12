Im brandenburgischen Hennigsdorf Betonmischer stürzt vornüber in Kanal – Fahrer kann sich befreien

Ein Betonmischer ist auf einem Betriebsgelände in Hennigsdorf (Landkreis Oberhavel) über eine Kaimauer gefahren und mit dem Führerhaus voran in den Veltener Stichkanal gekippt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 06:30 Uhr.

Der 59 Jahre alte Fahrer aus Berlin wurde verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich demnach selbst befreien.

Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor. Laut einem Sprecher liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr legte eine Ölsperre aus, zur Bergung des nicht beladenen Lastwagens kamen Kräne zum Einsatz.

Da der Kanal zugefroren war, gab es keine Auswirkungen auf den Schiffsverkehr, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ermittelt wegen Gewässerverunreinigung gegen den Fahrer. (mit dpa)

