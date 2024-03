Im Eingang eines Supermarktes Geldautomat in Berlin-Marzahn gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Berlin-Marzahn gesprengt. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Ob die Täter in der Nacht zum Mittwoch Geld erbeuteten, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Der Eingangsbereich des Supermarktes am Helene-Weigel-Platz, an dem der Automat stand, sei jedoch auch beschädigt worden. Das Geschäft habe am Mittwoch erst verspätet öffnen können, sagte ein Polizeisprecher – auch, weil Spuren gesichert worden seien. (dpa)