Im Schlaf verreisen Mit dem Nachtzug von Berlin nach Paris, Brüssel und Budapest

Die erste Fahrt war schnell ausverkauft. Ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember ist die französische Hauptstadt nach vielen Jahren Pause wieder mit dem Zug zu erreichen. Und das Angebot wird angenommen. Wer im Dezember einen Platz im Schlafwagen nach Paris buchen will, liest meist: Ticket nicht verfügbar. Mit Glück ist an einzelnen Tagen noch ein Platz im Sitzwagen zu haben. Aber wer will 13 Stunden sitzen? Es ist ja gerade der Charme dieses Reisens, sich schlafend seinem Ziel zu nähern und morgens vor dem Aussteigen ein Frühstück serviert zu bekommen.