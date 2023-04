Im Stau in Berlin-Friedrichshain Mann bedroht Pärchen im Nachbar-Auto mit Waffe

Ein junges Paar ist am Mittwochnachmittag im Straßenverkehr in Friedrichshain mit einer Schusswaffe bedroht worden. Das teilte die Berliner Polizei mit.

Während die beiden auf der Frankfurter Allee in Richtung S-Bahnhof fuhren, fuhr ein Wagen rechts von ihnen, der sich in den stauenden Verkehr einordnen wollte. Als der 28-jährige Mann dem anderen Fahrer durch Gesten mitteilte, dass dies an dieser Stelle nicht möglich sei, tauchte der Wagen nur wenige Sekunden später auf der linken Seite des Paares auf.

Der bis dahin unbekannte Fahrer des Fahrzeugs soll aus dem geöffneten Beifahrerfenster eine Schusswaffe auf den Mann gerichtet haben. Aus Angst überfuhr der Bedrohte eine rote Ampel und setzte seine Fahrt fort.

Angetrunken und ohne Fahrerlaubnis

Der Tatverdächtige holte das Paar ein und soll dann die Waffe auf die 27-jährige Frau gerichtet haben. Dabei soll er hämisch gelacht haben. Aus Angst duckte sich die junge Frau in den Fußraum. Das Paar parkte das Auto bei nächster Gelegenheit und alarmierte die Polizei.

Der Tatverdächtige wurde wenig später festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden eine Schreckschusswaffe und ein Magazin gefunden. Auch wurden der Wagen und die in dessen Inneren sichergestellte Munition beschlagnahmt. Der 36-jährige Beschuldigte hatte zudem deutlichen Alkoholgeruch im Atem und besaß keine gültige Fahrerlaubnis.

Das Paar stand unter dem Eindruck des Geschehens. Die Frau ließ sich ambulant in einem Krankenhaus behandeln. Die Polizei ermittelt. (Tsp)